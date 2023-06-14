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В Совфеде указали на знак поддержки России со стороны ОАЭ

Сенатор Пушков заявил, что арабский мир не стал воспринимать РФ через «кривое зеркало» Запада

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Арабский мир не собирается идти на поводу у Запада и пытаться изолировать Россию, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на мужской арабский танец делегации ОАЭ на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который еще 13 июня стартовал в Санкт-Петербурге.

«Вот и еще один знак поддержки России со стороны ОАЭ — танец делегации на Питерском экономическом форуме. Арабский мир отказывается воспринимать Россию через западное «кривое зеркало», — написал Пушков.

Как отметил сенатор, арабские государства, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, не собираются играть в «безнадежные игры» западных стран в отношении России. Он также добавил, что речь идет о попытках Запада по треку изоляции Москвы.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что все больше стран хотят принять участие в ПМЭФ. По его словам, в этом году на форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран.

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ПМЭФ-2023
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