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Врио Запорожской области Балицкий намерен обратиться к Путину за поддержкой на выборах

Балицкий заявил о намерении обратиться к Путину с просьбой о поддержке на выборах губернатора

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах губернатора, передает ТАСС.

«Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку», — сказал Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что четыре новых российских региона обратились в Центризбирком с запросом на проведение выборов 10 сентября, в единый день голосования.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов на территориях, где введено военное положение.

Поправки о проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях при военном положении были внесены в Госдуму 3 мая.

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