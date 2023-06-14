Сенатор США решил наказать Венгрию за отказ принять Швецию в НАТО

Член Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии «в качестве наказания» за отказ страны утвердить членство Швеции в НАТО. Об этом пишет The Washington Post

Сенатор заявил, что Венгрия должна допустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений на сумму $735 млн, который включает в себя 24 батареи ракетных установок HIMARS. По его мнению, это решение заставит Будапешт дать зеленый свет расширению альянса в преддверии крупного саммита НАТО в Литве.

«Решение приостановить продажу нового оружия Будапешту демонстрирует растущую ненависть к Венгрии со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, который редко блокирует продажу оружия странам в любой части мира», — говорится в статье.

Все крупные продажи оружия в США требуют, чтобы председатель и высокопоставленные члены комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам давали на это разрешение. Возражение Риша не позволит Государственному департаменту принять решение о продаже оружия Венгрии.

Венгрия публично не объявляла о своем запросе на покупку HIMARS, но венгерская газета Szabad Europa сообщила в январе, что Будапешт обдумывает покупку.

США ожидают, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции в НАТО перед ключевым саммитом альянса в июле, который пройдет в Вильнюсе.

В мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем заявка скандинавского государства на членство в НАТО будет одобрена.

27 марта парламент Венгрии отложил ратификацию членства Швеции в НАТО на неопределенный срок.

Швеция совместно с Финляндией подала заявку на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года. Из всех стран-членов НАТО только Венгрия и Турция не ратифицировали заявку Швеции на вступление в Альянс.