The Guardian: Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев получит обещания более «короткого маршрута» в НАТО, пишет газета The Guardian.

В частности, некоторые члены НАТО, «но за пределами официальных структур НАТО», предложат Киеву некие гарантии безопасности, которые, вероятно, «примут форму широких обязательств по защите Украины от нападений со стороны России». Ожидается также, что члены НАТО пообещают продолжать поставлять боеприпасы и помогать украинским вооруженным силам сближаться с НАТО.

Также возможно Украине пообещают, что ей не придется выполнять условия, изложенные в «трудоемком плане подачи заявок на членство», а вместо этого она получит почти автоматическое членство после получения приглашения.

Издание отмечает, что такое предложение «разочарует» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Газета пишет, что на Западе ожидают «гнева Украины» из-за решений по вопросу членства. «Отсутствие даты или четких условий, которые Украине необходимо будет выполнить для получения автоматического статуса НАТО, приведет к обвинениям со стороны Украины в том, что НАТО всего лишь повторяет обещание членства, данное на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года», — говорится в статье.

Издание NYT сообщает, что США могут предложить Украине сотрудничество по модели Израиля без вступления в НАТО.

В Минобороны Украины уверены, что получат алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Зеленский заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.