Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

The Guardian: Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

The Guardian: решения по вопросу членства в НАТО на саммите в Литве разочаруют Зеленского

close
100%
Global Look Press

Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев получит обещания более «короткого маршрута» в НАТО, пишет газета The Guardian.

В частности, некоторые члены НАТО, «но за пределами официальных структур НАТО», предложат Киеву некие гарантии безопасности, которые, вероятно, «примут форму широких обязательств по защите Украины от нападений со стороны России». Ожидается также, что члены НАТО пообещают продолжать поставлять боеприпасы и помогать украинским вооруженным силам сближаться с НАТО.

Также возможно Украине пообещают, что ей не придется выполнять условия, изложенные в «трудоемком плане подачи заявок на членство», а вместо этого она получит почти автоматическое членство после получения приглашения.

Издание отмечает, что такое предложение «разочарует» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Газета пишет, что на Западе ожидают «гнева Украины» из-за решений по вопросу членства. «Отсутствие даты или четких условий, которые Украине необходимо будет выполнить для получения автоматического статуса НАТО, приведет к обвинениям со стороны Украины в том, что НАТО всего лишь повторяет обещание членства, данное на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года», — говорится в статье.

Издание NYT сообщает, что США могут предложить Украине сотрудничество по модели Израиля без вступления в НАТО.

В Минобороны Украины уверены, что получат алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Зеленский заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях