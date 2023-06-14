В МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию Канадой российского самолета

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции Sputnik, что Москва непременно ответит на конфискацию Канадой российского самолета.

«Ответ будет 100%, даже чтобы никто и не сомневался, этот ответ будет. Как и когда — когда будет удобно, когда будет подходящий случай — будет принято решение», — сказала дипломат.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил, что страна конфисковывает российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в 2022 году в Торонто, и передаст его Украине. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал это воровством.

Борт компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После этого власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов и задержали борт.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Канада планирует передать средства от конфискованных активов, которые принадлежат Российской Федерации, для обороны и восстановления Украины.