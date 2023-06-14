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Экс-советник Кучмы заявил о формировании коалиции стран против Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируют коалицию стран против Зеленского

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President Of Ukraine/Global Look Press

Бывший советник бывшего главы украинского государства Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, у нынешнего украинского лидера «появляется очень много противников». Как указал Соскин, все больше стран выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией. Так, как считает он, к Венгрии в ближайшем будущем, после проведения выборов, присоединится Словакия. По мнению экс-советника Кучмы, с течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — добавил он.

Ранее Соскин заявил, что Украине грозит смена власти, так как Зеленский оказался не способен управлять страной в условиях конфликта.

По его словам, союзникам Зеленского становится все хуже и хуже, режим президента США Джо Байдена «догнивает», поэтому «ситуация развивается для Зеленского страшно негативно» и ему придется подать в отставку.

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