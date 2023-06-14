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Генсек НАТО заявил, что контрнаступление стало испытанием для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: наступление стало испытанием для Украины

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Alina Yarysh/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление стало испытанием для Украины, а Киев нуждается в военных поставках со стороны альянса. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Джо Байденом, передает Reuters.

По его словам, страны альянса уже направили Украине помощь «на десятки миллиардов долларов». На саммите в Вильнюсе страны НАТО расширят долгосрочную помощь Киеву и примут меры, чтобы укрепить его возможности обороняться и сдерживать противника.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, в совместной декларации, подписанной премьер-министром Канады Джастином Трюдо и украинским президентом Владимиром Зеленским, указано, что Оттава поддерживает членство Киева в НАТО.

Также сообщалось, что Украина получит алгоритм действий вступления в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе.

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