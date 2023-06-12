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США ввели экспортные ограничения против юрлиц из Китая, ОАЭ и Великобритании

Минторг США внес в черный список 31 компанию из Китая, 5 из ОАЭ и 2 из Великобритании

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США ввели меры экспортного контроля в отношении 31 компании из Китая, пяти юридических лиц из ОАЭ и два из Великобритании, сообщила пресс-служба Минторга.

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