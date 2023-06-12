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Путин отметил масштаб личности Берлускони

Путин: механизмы взаимодействия России и НАТО были созданы по инициативе Берлускони

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Viktor Korotayev/AP

Президент России Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба. Зарубин опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале.

«Таких людей (как Берлускони. — «Газета.Ru») сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странам. Он был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия», — поделился Путин.

Он добавил, что для политика Берлускони был человеком необычным, так как говорил то, что думал, и был очень искренним.

Ранее вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини признался, что заплакал, узнав о смерти бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в госпитале Милана. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза.

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