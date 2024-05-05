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В Забайкалье «сотрудник ФСБ» обманул отца и дочь на 7 млн рублей

В Забайкалье отец и дочь отдали мошенникам 7 млн рублей

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Pixabay

Мошенники выманили у семьи из Забайкалья семь миллионов рублей под предлогом «слива данных». Об этом сообщает управление МВД по региону.

С местной жительницей аферисты связались от имени ее бывшего руководителя. Злоумышленники заявили, что якобы произошла утечка данных экс-сотрудников. Позже ей позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что на всех работников организации неизвестные пытаются оформить кредиты. В результате россиянка взяла в кредит и перевела на «безопасный счет» более 2,9 миллиона рублей.

Позже в сеть якобы утекли данные родителей пострадавшей. По той же схеме отец женщины взял в кредит четыре миллиона рублей. Семья отправилась к родственнице, чтобы занять у нее деньги, но она отвела отца и дочь в отделение полиции.

На данный момент правоохранители ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что не стоит доверять сообщениям от бывших руководителей, которые рассказывают о необходимости помочь в операциях правоохранительных органов.

Ранее в Красноярске директор медцентра лишился 7,6 млн рублей после общения с мошенниками.

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