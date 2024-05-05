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Иран начнет строительство «ядерного острова» осенью

Иран начнет строить АЭС «Карун» осенью текущего года

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Shutterstock

Иран осенью намерен начать строительство «ядерного острова» АЭС «Карун». Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает РИА Новости.

Отмечается, что так называемый ядерный остров — это комплекс сооружений, который обеспечивает функционирование ядерного реактора АЭС.

«С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона «ядерного острова» АЭС «Карун». Надеюсь, что это произойдет осенью», — говорится в сообщении.

До этого министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран готов к расширению сотрудничества с Москвой в энергетическом секторе, включая развитие атомного, возобновляемого и других видов энергии. Также иранский министр обратил внимание, что существует мотивация по будущему расширению экономических отношений с РФ. В настоящий момент между Ираном и Россией действует проект по сооружению АЭС «Бушер». Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее стало известно, что Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.

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