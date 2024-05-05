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Си Цзиньпин отправился в европейское турне

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в поездку во Францию, Сербию и Венгрию

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению лидеров глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве сообщили, что визиты Си Цзиньпина в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

3 мая стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 мая проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Агентство Reuters писало, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита Си Цзиньпина в страну намерен надавить на председателя КНР по вопросам торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в вопросе событий на Украине.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.

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