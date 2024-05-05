После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажутся под угрозой. Об этом пишет газета The Independent.

«Их артиллерия (ВС РФ. — «Газета.Ru») на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке», — говорится в публикации.

Кроме того, взятие под контроль Часова Яра приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.