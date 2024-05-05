Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СМИ рассказали, что ждет ВСУ после падения Часова Яра

Independent: после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой

close
100%
Thomas Peter/Reuters

После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажутся под угрозой. Об этом пишет газета The Independent.

«Их артиллерия (ВС РФ. — «Газета.Ru») на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке», — говорится в публикации.

Кроме того, взятие под контроль Часова Яра приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами