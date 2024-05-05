Российская группировка войск «Центр» уничтожила еще один американский танк Abrams, состоящий на вооружении армии Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки Вооруженные силы РФ отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово Донецкой народной республики, в результате чего украинская армия потеряла до 380 солдат, три пикапа, бронированный автомобиль, боевую машину пехоты (БМП), а также две единицы американской техники: танк Abrams и БМП Bradley.

5 мая российский солдат с позывным «Колесо» рассказал, что военные группировки «Восток» Вооруженных сил РФ захватили на Угледарском направлении украинский танк Т-64.

4 мая Минобороны РФ отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины за неделю в ДНР. Так, на этом направлении украинская армия потеряла до 2405 солдат, три танка, в том числе Abrams, четыре БМП Bradley и другую технику.

3 мая немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что тысячи граждан России пришли посмотреть на трофейную технику НАТО, которую разместили на Поклонной горе в Москве. Известно, что на выставке представлен американский танк M1 Abrams.

Ранее российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams.