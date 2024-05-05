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Российские войска поразили склад ракетного вооружения ВСУ в Одессе

МО: Россия поразила склад ракетного вооружения ВСУ в Одессе

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе располагалось вооружение западного производства. Помимо склада, российским войскам удалось поразить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склад топлива ВСУ, цеха по производству ракетного топлива, а также вооружение для беспилотных летательных аппаратов, живую силу и военную технику ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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