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Трамп выступит перед избирателями во вторник после заседания суда по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп выступит перед избирателями в Бедминстере, штат Нью Джерси во вторник после заседания суда по новым обвинениям в хранении секретных документов, который состоится в Майами.

«Дональд Трамп выступит в гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, 13 июня в 20:15», — заявила в соцсетях представитель экс-президента Лиз Харрингтон.

Суд Южного округа Флориды в пятницу опубликовал заключение, согласно которому Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявляются обвинения по 38 пунктам, напоминает ФАН.

Экс-лидер страны обвиняется в хранении в своем поместье в Мар-а-Лаго документов с пометкой «совершенно секретно». В августе прошлого года ФБР в ходе обыска изъяли 102 документа, из которых 17 были засекречены.

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