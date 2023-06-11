В ЮАР ищут пути, которые позволят Путину лично принять участие в саммите БРИКС

Власти ЮАР опасаются, что президент России Владимир Путин будет настаивать на личном участии в саммите БРИКС, и ищут пути решения этого вопроса, пишет РБК, ссылаясь на южноафриканскую газету The Sunday Times

Приезд российского лидера в Южно-Африканскую Республику, где 22-24 августа пройдет саммит, осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест.

Правительство ЮАР предложило президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны. Одно из решений подразумевает, что Путина на саммите будет представлять МИД РФ, другое — участие российского президента по видеосвязи.

Кроме этого, ЮАР может обратиться к Китаю, который принял саммит БРИКС в прошлом году, чтобы КНР и на этот раз провела встречу у себя.

При этом, авторы публикации опасаются, что Путин может отклонить эти варианты.

«Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн», – сказал один из источников.

Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.

В ЮАР признают юрисдикцию МУС. В МИД страны заявили, что, в соответствии с положениями закона, участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч.

30 мая в МИД ЮАР уточнили, что дипломатический иммунитет, который Кейптаун предоставит участникам встречи глав МИД стран БРИКС и саммита объединения, не отменяет действие ордера, который мог выдать Международный суд в отношении какого-либо гостя мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.