В ГД призвали запретить продажу кладовок в жилых домах под склады

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости заявил, что практику продажи кладовок в жилых домах под склады нужно запретить.

По его мнению, в таких помещениях могут храниться огнеопасные и взрывчатые вещества, из-за которых «может рвануть целый дом».

«Запретить регистрировать в них юридические лица», — добавил парламентарий.

По словам Гаврилова, подобные помещения на стадии котлована скупают не только покупатели квартир-студий, которым негде хранить свои вещи, но и бизнес под мини-склады, чтобы впоследствии указывать их в качестве юридического адреса для своих компаний.

Депутат утверждает, что девелоперам при строительстве следует отвернуться от «гладких фасадов» и вернуться к практике возведения жилых домов с обычными балконами.

«Это разные по назначению объекты — балконы изначально придуманы для пожарной безопасности, а кладовки предназначены для хранения личных вещей», — разъяснил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в 2026-2027 годах 5-7% от общего объема новых жилых домов будут построены из металлических каркасов, а уже к 2030 году их доля составит 20%.