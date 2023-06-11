Трамп заявил, что его «не остановить»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого публичного выступления на съезде республиканцев в штате Джорджия после того, как ему предъявили обвинения, что продолжит политическую деятельность и будет участвовать в выборах главы государства, несмотря на предъявленные ему обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал обвинения в его отношении «нелепыми и безосновательными» и обвинил действующего президента Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму «главного политического оппонента».

По словам Трампа, он не будет отказываться от своих политических планов и амбиций..

«Меня не остановить. Я не перестану сражаться за вас», — сказал бывший лидер США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, военная помощь Украине оставила армию страны почти без боеприпасов, обвинив в этом нынешнего главу государства Джо Байдена.