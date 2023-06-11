Глава парламента Крыма высказался об украинской государственности

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что, с его точки зрения, украинская государственность уже «утрачена по факту».

«На сегодня государственность Украины утрачена по факту», — сказал он.

По словам Константинова, в ряде СМИ есть рассуждения на данную тему, но в сущности государственности на Украине уже нет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины может пойти по двум пути, после того как Киев проиграет в военном конфликте. Он отметил, что существует риск возобновления конфликта в Европе и мире в целом, что будет зависеть от того, каким образом «пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта».

Медведев утверждает, что «распад Украины» может произойти двумя путями. В первом случае может произойти медленная эрозия украинской государственности. Во втором — произойдет моментальный коллапс одновременно с аннигиляцией всех признаков государственности.