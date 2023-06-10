Трамп заявил, что при его президентстве никогда бы не было проблем с РФ и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у США не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. Об этом он сообщил во время выступления в штате Джорджия, сообщает CNN.

«Если в Америке будет правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами. <…> У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной», — считает он.

Ранее сообщалось об обвинительном заключении Трампу, в котором говорится, что он хранил у себя секретные документы, где содержались сведения о ядерных программах Соединенных Штатов.

9 июня стало известно, что американские власти предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Уточнялось, что экс-президенту может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штрафы.

Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация американского президента Джо Байдена является «самой коррумпированной» в истории.