В МИД Южной Кореи вызвали китайского представителя

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало высокопоставленного китайского посланника, чтобы выразить протест против заявлений КНР об отношениях Сеула и Вашингтона. Об этом пишет Younhap.

Ранее в тот же день первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Джин вызвал посла Китая Син Хаймина и «строго предостерег» от «необоснованных и провокационных» замечаний посла.

До этого китайский посол выразил свое недовольство дипломатическими связями Южной Кореи с США. Отмечается, что посол призвал Сеул придерживаться политики «единого Китая». Он добавил, что отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с внешними проблемами.

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» раскритиковала посла Китая Син Хаймина из-за его высказываний относительно отношений Сеула и Вашингтона. В Партии отметили, что слова китайского посла представляют собой «серьезную дипломатическую невежливость» и «явное вмешательство во внутренние дела». Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отметил, что китайский дипломат «зашел слишком далеко».