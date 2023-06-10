Си Цзиньпин поддержал африканскую мирную инициативу по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые собираются посетить Украину и Россию с целью способствовать прекращению конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления МИД Китая.

«Хорошо, что господин президент и лидеры африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины», — сказал китайский лидер в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой.

Он выразил надежду, что «миролюбивые страны» смогут убедить мировое сообщество в необходимости мира на Украине и «способствовать переговорам».

Как пишет Bloomberg, Си Цзиньпин также поддержал Южную Африку в проведении различных мероприятий БРИКС в этом году.

7 июля президент РФ Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине.

Встреча президента России Владимира Путина с африканскими лидерами произойдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

В середине мая Рамафоза объявил об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине. Участие в миссии принимают также президенты Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.