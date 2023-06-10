В Кремле отреагировали на слова Шольца о планах поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и планируется ли телефонный контакт.

Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

26 мая канцлер Германии также говорил о планах провести телефонный разговор с российским лидером. После этого Песков заявлял, что Путин остается открытым для диалога.

В январе Шольц называл важными телефонные разговоры с Путиным. Он отмечал, что тон по ходу таких переговоров «не является невежливым», несмотря на «абсолютно разные» взгляды на ситуацию.

В последний раз канцлер ФРГ и президент России говорили по телефону 2 декабря 2022 года.