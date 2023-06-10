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Медведев прокомментировал планы немецкой компании построить завод танков на Украине

Медведев попросил Rheinmetall дать координаты будущего танкового завода на Украине

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Wolfgang Rattay/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по производству танков, который немецкая компания Rheinmetall планирует построить на Украине. Об этом он написал в своем Twitter на немецком языке.

По его словам, руководство Rheinmetall подтвердило намерение построить на Украине соответствующий завод.

«Пожалуйста, пришлите точные координаты будущей работы. Спасибо!» — написал Медведев.

Ранее 9 мая немецкое издание Die Welt сообщило, что Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

Как заявлял ранее глава оборонного концерна, производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе компании может начаться через 15-20 месяцев.

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