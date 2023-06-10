МИД РФ анонсировал ответ на решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией

Министерство иностранных дел РФ заявило, что решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В дипведомстве отметили, что взаимодействие Москвы и Рейкьявика традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.

Согласно сообщению МИД РФ, Москва соответствующим образом отреагирует на решение Исландии.

9 июня сайте исландского правительства появилось сообщение о том, что Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Согласно сообщению, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также принял решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.

Позднее в исландском правительстве отметили, что решение Исландии о приостановке работы своего посольства в Москве не означает разрыва дипломатических отношений двух стран. Подчеркивалось, что Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению деятельности посольства, «как только позволят условия».