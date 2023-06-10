В суде заявили, что Трамп мог хранить секретные документы в туалете и ванной

Бывший президент США Дональд Трамп, предположительно, хранил секретные документы в ванной, туалете, спальне и кладовой своего особняка в Мар-а-Лаго, передает РИА Новости, ссылаясь на обвинительное заключение, которое обнародовал окружной суд штата Флорида.

Из заключения следует, что с января по 15 марта 2021 года некоторые коробки с секретными документами Дональда Трампа хранились в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. Уточняется, что какое-то время коробки стояли на сцене бального зала.

Также в суде заявили, что экс-хозяин Белого дома, предположительно, хранил засекреченные файлы «в бальном зале, ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой».

Кроме этого, в документе были представлены снимки стоящих в указанных помещениях коробок.

По данным суда, особняк представлял собой и жилище, и закрытый клуб с сотнями членов и более чем 150 штатными и временными сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа могут посадить в тюрьму на 20 лет — именно такой максимальный срок по самой «тяжелой» статье, которая значится в обвинительном заключении федеральной прокуратуры США. 49-страничный документ опубликовали 9 июня, он содержит 37 пунктов обвинения. Их суть в том, что Трамп, покидая Белый дом в 2021 году, забрал с собой секретные документы, которые должен был сдать в архив, а после — пытался скрыть этот факт. Во вторник, 13 июня, политик должен прибыть в суд штата Флориды, где рассматривается дело. Сам он свою вину отрицает, утверждает, что документы были рассекречены, а уголовное преследование — попытка администрации Байдена препятствовать его избранию президентом США в 2024 году.