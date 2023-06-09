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В США раскрыли содержание скрытых Трампом секретных документов

Скрытые Трампом секретные документы содержали сведения о ядерных программах США

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Andrew Kelly/Reuters

В обвинительном заключении бывшему американскому лидеру Дональду Трампу говорится, что он хранил у себя секретные документы, в которых содержались сведения о ядерных программах Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Секретные документы, которые Трамп хранил в коробках, включали в себя информацию об оборонительном и оружейном потенциале как США, так и зарубежных стран, ядерных программах США, потенциальных уязвимостях Соединенных Штатов и их союзников перед военным нападением», — сказано в документе.

Ранее 9 июня стало известно, что американские власти предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Уточнялось, что экс-президенту может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штрафы.

Ранее Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация американского президента Джо Байдена является «самой коррумпированной» в истории.

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