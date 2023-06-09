Собянин вновь примет участие в выборах мэра Москвы

Председатель счетной комиссии конференции московского городского регионального отделения «Единой России», заместитель секретаря Александр Семенников заявил, что делегаты конференции единогласно выдвинули действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на будущих выборах на этот пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Кандидатом на должность мэра Москвы от партии «Единая Россия» единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович», — сказал Семенников.

Отмечается, что в мероприятии участвовали 275 делегатов. Секретарь московского отделения партии Петр Толстой огласил решение о выдвижении кандидатуры Собянина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Владимир Путин, несомненно, поддержит Сергея Собянина на будущих выборах мэра Москвы.

Мэр Москвы избирается на пятилетний срок. В 2010 году Собянин был назначен на этот пост, после чего дважды переизбран: в 2013 и 2018 годах, оба раза принимал участие в выборах как самовыдвиженец.