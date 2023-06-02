Трамп рассказал, каким образом он сможет остановить конфликт на Украине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в случае своей победы на президентских выборах страны организует прямые переговоры Москвы и Киева. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

При этом Трамп отметил, что у США отсутствуют боеприпасы, так как почти все они были отданы Украине. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что он намерен «остановить войну».

«Мы поможем людям. Я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась. Я могу остановить это за 24 часа», — заверил он.

Трамп указал, что знает и Путина, и Зеленского, и ладит с ними обоими.

«Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности. За 24 часа все эти вещи будут решены», — добавил бывший президент.

Также Дональд Трамп заявил, что работал с президентом России Владимиром Путиным по вопросу отказа от ядерного оружия, когда находился во главе администрации США.