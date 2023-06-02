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Пашинян сообщил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте

Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Армянский премьер-премьер Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине.

«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России», — сказал Пашинян.

Он добавил, что конфликт вызывает обеспокоенность у армянской стороны, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана.

По его словам, на Западе считают Армению союзником России, в то время как в Москве видят, что это не так. Пашинян подытожил, что в этой ситуации страна не является ничьим союзником, а значит, уязвима. Он добавил, что по мере усложнения ситуации сужаются возможности маневрирования.

Пашинян отметил, что Ереван избрал политику маневрирования не из-за отсутствия своего мнения, а из-за того, что страна не может позволить себе быть вовлеченной в решение других проблем.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе пятисторонних переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и представителей Евросоюза обсуждались вопросы, связанные с мирным договором между Ереваном и Баку. По его словам, в рамках диалога была согласована новая встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

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