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Названа дата новых переговоров Пашиняна и Алиева

Глава Евросовета Мишель анонсировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе

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РИА «Новости»/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе пятисторонних переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и представителей Евросоюза обсуждались вопросы, связанные с мирным договором между Ереваном и Баку, передает агентство Trend. По его словам, в рамках диалога была согласовано новая встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы обсудили вопросы связи, делимитацию границ, мирный договор. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля», — отметил Мишель.

Как указал глава Евросовета, он рассчитывает на проведение новых переговоров и в пятистороннем формате, только в места столицы Молдавии, где в этот раз состоялась встреча, хочет позвать лидеров в Испанию. Он также добавил, что ЕС готов сделать все для продвижения по пути урегулирования отношений Армении и Азербайджана.

Ранее Алиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан в ближайшее время.

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