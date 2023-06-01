Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕП усомнились в готовности Венгрии к председательству в ЕС

Европарламент высказал сомнение в способности Венгрии к председательству в Евросоюзе

close
100%
Global Look Press

Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию по поводу событий в Венгрии в свете предстоящего председательства этой страны в Совете Евросоюза, сообщается на сайте законодательного органа ЕС. Как отмечается, ЕП осудил антиевропейские кампании венгерского правительства, направленные на отвлечение внимания от несоблюдения европейских ценностей и системной коррупции.

«Парламент подчеркивает важную роль председательства в Совете в продвижении законодательства, обеспечении преемственности повестки дня ЕС и представлении Совета в отношениях с другими институтами. Возникает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законов и ценностей ЕС, а также принципа искреннего сотрудничества. Поэтому ЕП просит Совет ЕС найти надлежащее решение и напоминает, что может принять соответствующие меры, если оно не будет найдено», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ЕП, резолюцию по Венгрии поддержали 442 депутата, против высказались 144 парламентария, а еще 33 воздержались. В тексте говорится об особой обеспокоенности Европарламента из-за предполагаемых попыток венгерского правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном взять под контроль стратегические отрасли промышленности.

Ранее СМИ сообщили, что Германия сомневается в способности Венгрии к председательству в ЕС в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях