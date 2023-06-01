В ЕП усомнились в готовности Венгрии к председательству в ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию по поводу событий в Венгрии в свете предстоящего председательства этой страны в Совете Евросоюза, сообщается на сайте законодательного органа ЕС. Как отмечается, ЕП осудил антиевропейские кампании венгерского правительства, направленные на отвлечение внимания от несоблюдения европейских ценностей и системной коррупции.

«Парламент подчеркивает важную роль председательства в Совете в продвижении законодательства, обеспечении преемственности повестки дня ЕС и представлении Совета в отношениях с другими институтами. Возникает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законов и ценностей ЕС, а также принципа искреннего сотрудничества. Поэтому ЕП просит Совет ЕС найти надлежащее решение и напоминает, что может принять соответствующие меры, если оно не будет найдено», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ЕП, резолюцию по Венгрии поддержали 442 депутата, против высказались 144 парламентария, а еще 33 воздержались. В тексте говорится об особой обеспокоенности Европарламента из-за предполагаемых попыток венгерского правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном взять под контроль стратегические отрасли промышленности.

Ранее СМИ сообщили, что Германия сомневается в способности Венгрии к председательству в ЕС в 2024 году.