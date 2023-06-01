Путин рассказал, кто главнее него

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в Деда Мороза и считает его главнее себя. Об этом он сказал во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», передает РИА Новости.

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», — сказал Путин в ответ на вопрос ребенка о том, считает ли себя президент главнее Деда Мороза.

По словам российского лидера, все люди грешные, и им нужно стремиться к тому, что «требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране».

В декабре 2022 года Путин, отвечая на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, сказал, что в него должны верить «все нормальные приличные люди».

В ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», российский лидер также заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные для России ценности, в независимости от того, кто бы ни пытался их размывать.