Бывший соратник Трампа собирается бросить ему вызов в президентской гонке

Бывший вице-президент США Майк Пенс в ближайшее время выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут осенью 2024 года, передает ABC News со ссылкой на источник. По информации телеканала, предвыборное видео и заявление политика, который был «правой рукой» экс-президента США Дональда Трампа, появится 7 июня.

Как отмечается, Пенсу собирается побороться за место кандидата в президенты от Республиканской партии со своим бывшим боссом. ABC News указывает, что политику предстоит убедить избирателей, что именно он является хорошим выбором, рекламируя политические достижения, полученные при работе вместе с Трампом.

«Пенсу нужно выставить себя лучшим республиканцем, способным не только сразиться с президентом США Джо Байденом, но и не подвергать остракизму сторонников Трампа в Республиканской партии», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Пенс набирает около 6% рейтинга среди сторонников и представителей Республиканской партии. Как отмечалось, Трампа готовы поддержать на выборах 61% республиканцев.