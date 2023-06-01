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Бывший соратник Трампа собирается бросить ему вызов в президентской гонке

ABC News: бывший соратник Трампа Пенс намерен участвовать в президентских выборах США

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Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Бывший вице-президент США Майк Пенс в ближайшее время выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут осенью 2024 года, передает ABC News со ссылкой на источник. По информации телеканала, предвыборное видео и заявление политика, который был «правой рукой» экс-президента США Дональда Трампа, появится 7 июня.

Как отмечается, Пенсу собирается побороться за место кандидата в президенты от Республиканской партии со своим бывшим боссом. ABC News указывает, что политику предстоит убедить избирателей, что именно он является хорошим выбором, рекламируя политические достижения, полученные при работе вместе с Трампом.

«Пенсу нужно выставить себя лучшим республиканцем, способным не только сразиться с президентом США Джо Байденом, но и не подвергать остракизму сторонников Трампа в Республиканской партии», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Пенс набирает около 6% рейтинга среди сторонников и представителей Республиканской партии. Как отмечалось, Трампа готовы поддержать на выборах 61% республиканцев.

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