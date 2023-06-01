В Кремле назвали причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Российская Федерация денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку это море стало внутрироссийским. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что теперь у Азовского моря другой юридический статус. Журналисты также спросили Пескова, планируется ли в будущем денонсировать другие соглашения с Украиной. Он не смог ответить.

24 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, согласно которому договор о сотрудничестве между РФ и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива будет денонсирован. Документ был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

1 июня Госдума одобрила законопроект.

В феврале этого года Верховная рада Украины расторгла все договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море.