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В Кремле назвали причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Песков: Азовское море стало внутренним для РФ, поэтому Москва денонсируют договор с Украиной

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская Федерация денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку это море стало внутрироссийским. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что теперь у Азовского моря другой юридический статус. Журналисты также спросили Пескова, планируется ли в будущем денонсировать другие соглашения с Украиной. Он не смог ответить.

24 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, согласно которому договор о сотрудничестве между РФ и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива будет денонсирован. Документ был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

1 июня Госдума одобрила законопроект.

В феврале этого года Верховная рада Украины расторгла все договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море.

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