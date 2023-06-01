В МИД РФ прокомментировали возможный перенос саммита БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что информация о возможном переносе саммита БРИКС из Южно-Африканской республики (ЮАР) является «вбросом». Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков добавил, что на эти данные не стоит ориентироваться.

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать <...> Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня», — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что в МИД РФ исходят из того, что саммит БРИКС состоится в 20-х числах августа в Йоханнесбурге.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Южно-Африканской республики (ЮАР) рассматривают возможность переноса саммита БРИКС в Китай из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина.