Глава МИД Германии объяснила, почему НАТО пока не может принять Украину в блок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс пока не может обсуждать расширение блока с добавлением в него страны, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Об этом сообщает Reuters.

«Политика открытых дверей НАТО продолжает иметь место, однако в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов (которые, — «Газета.Ru») находятся в состоянии войны», — заявила Бербок журналистам на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

Говоря об открытых дверях альянса, Бербок отметила, что НАТО уже приняло в свой состав Финляндию и в ближайшее время надеется принять Швецию.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме. До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.