Власти Сербии призвали международное сообщество принять меры против Приштины

Сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу CNN призвал мировое сообщество принять «решительные меры» в отношении тех, кто обостряет ситуацию на севере Косова и Метохии.

«Я призываю международное сообщество принять решительные меры против тех, кто проявляет упрямство и обостряет ситуацию», — сказал он.

Вучич также выразил благодарность госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену за осуждение действий Приштины.

Накануне власти США приняли решение закрыть представителям администрации Приштины въезд на территорию страны. В Вашингтоне также отказались от официальных встреч и любых контактов с представителями непризнанного Косово.

Ранее сообщалось, что 26 мая Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их.