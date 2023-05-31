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Власти Сербии призвали международное сообщество принять меры против Приштины

Вучич потребовал от мирового сообщества принять «решительные меры» в отношении Приштины

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Darko Vojinovic/AP

Сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу CNN призвал мировое сообщество принять «решительные меры» в отношении тех, кто обостряет ситуацию на севере Косова и Метохии.

«Я призываю международное сообщество принять решительные меры против тех, кто проявляет упрямство и обостряет ситуацию», — сказал он.

Вучич также выразил благодарность госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену за осуждение действий Приштины.

Накануне власти США приняли решение закрыть представителям администрации Приштины въезд на территорию страны. В Вашингтоне также отказались от официальных встреч и любых контактов с представителями непризнанного Косово.

Ранее сообщалось, что 26 мая Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их.

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