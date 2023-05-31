Слуцкий заявил о сохранении ядерной угрозы со стороны Киева

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о наличии рисках ядерной угрозы со стороны руководства Украины. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Сможет ли Совет Безопасности ООН, где прошло заседание по Запорожской АЭС, купировать ядерную угрозу, исходящую от хунты Зеленского?», — задается вопросом политик.

Слуцкий утверждает, что новые ядерные риски создает аппарат президента Украины Владимира Зеленского, который он называет «ядерными террористами».

«Будет ли Украина <...> не допускать атак ядерных объектов, сегодня становится вопросом мирового выживания», — говорится в публикации.

По словам парламентария, РФ неоднократно подтверждала готовность создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, но в ответ получала лишь «демагогию, провокации и ядерный шантаж».

«Необходимо многократно ужесточить правила охраны и безопасности атомных электростанций», — заключил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что власти Украины заблокировали все инициативы главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ЗАЭС.