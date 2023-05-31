Белый дом: США не поддерживают атаки Украины на РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают вылазки Украины на территорию РФ, несмотря на совместные учения с ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даем им советы и рекомендации. Мы даже проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий. <…>. Мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России», — заявил Кирби.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что США не указывают Киеву куда наносить или не наносить Украины, и последнее слово при определении целей атак принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому военному командованию.

Комментируя недавние атаки беспилотников на Москву, Кирби отметил, что в США не знают, кто их осуществлял, передает Reuters.

Ранее официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что считает удары ВСУ по РФ украинским оружием легитимными.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажный дом в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.