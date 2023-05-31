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Макрон предложил провести мирную конференцию по Украине

WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести мирную конференцию по Украине в Париже

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит, посвященный конфликту на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечается, что до этого Зеленский обращался к Макрону, чтобы тот помог ему наладить международные связи, например, с председателем КНР Си Цзиньпинем. Подчеркивается, что с предложением провести мирную конференцию по Украине также выступали Дания и Швеция.

Как отмечает издание, в текущий момент нет четкого списка возможных участников саммита, но чиновники ЕС стремятся привлечь к участию в нем Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны. Европейские официальные лица также работают с украинской стороной над изменением украинского мирного плана, чтобы сделать его более приемлемым для вышеперечисленных государств. Саммит может пройти до начала встречи лидеров стран — членов Североатлантического альянса в Литве, стартующей 11 июля.

Ранее стало известно, что для того, чтобы сделать украинский мирный план более приемлемым для Китая, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии, европейские чиновники работают с властями Украины над его изменением.

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