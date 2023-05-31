Песков: Европа испытывает негативные последствия от конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа испытывает негативные последствия в экономическом плане от конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту канала «Россия 1» Павлу Зарубину. Тот опубликовал отрывок из интервью в своем Telegram-канале.

«Европе не получится избежать негативных последствий (от конфликта на Украине, — «Газета.Ru», она уже их испытывает в экономическом плане», — заявил Песков.

Песков отметил, что ФРГ вошла в рецессию, инфляция превышает 7%. По словам Пескова, «бюргеры становятся беднее».

«Бюргеры это терпеть не будут, они не любят выходить из своей зоны комфорта», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление. По его словам, процесс развития Евразийской интеграции абсолютно соответствует интересам стран.