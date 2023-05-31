Путин внес законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года.

Ранее Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве.

Подать заявление на получение российского паспорта в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин Южной Осетии с 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, что у их родителей. В 18 лет ребенок сам сможет выбрать гражданство на основании письменного заявления.

Лица, имеющие как российское, так и югоосетинское гражданства, пользуются правами на соцобеспечение, медобслуживание и образование в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они живут постоянно.