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Госдума будет совершенствовать законы о БПЛА

Хинштейн: в Думе создали рабочую группу по совершенствованию законов о беспилотниках

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что совет палаты парламента на заседании 31 мая, принял решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере применения БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что кроме совершенствования законодательства по регулированию применения беспилотников, также будут выработаны меры противодействия их противозаконному использованию.

По его словам, ранее в этот же день депутаты четырех комитетов палаты направили обращение о создании рабочей группы на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву нужно ориентироваться на данные Министерства обороны.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. В столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Минобороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

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