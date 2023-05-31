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Врио главы ЛНР рассказал об изменениях в правительстве республики

Глава ЛНР Пасечник: в республике больше не будут создавать аппарат правительства

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Телеграм канал «РИА Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в республике больше не будут создавать аппарат правительства, его функции будет выполнять администрация главы ЛНР. Об этом Пасечник сообщил в своем Telegram-канале.

От отметил, что изменения уже внесены в Конституцию ЛНР.

«Поправки в законе исключают создание в республике аппарата правительства ЛНР. Все функции по реализации полномочий главы республики и правительства возлагаются исключительно на один орган власти — администрацию главы ЛНР», — сказал он.

Ранее Леонид Пасечник сообщал, что в Луганске состоялось открытие филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Луганской народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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