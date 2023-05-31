Зеленский выразил благодарность уходящему президенту Латвии за «смелые визиты» в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен своему латвийскому коллегу Эгилсу Левитсу, который оставит свой пост после 8 июля, за его помощь Киеву на фоне российской специальной военной операции. По его словам, президент Латвии, в частности, показал «эффективную поддержку» пути Украины в Евросоюз и НАТО.

«Искренняя благодарность Эгилсу Левитсу за самоотверженную поддержку Украины <…> и эффективную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, он высоко оценил «смелые визиты» Левитса на Украину, несмотря на конфликт. Он также добавил, что благодарен президенту Латвии за его попытки консолидации мирового сообщества против России.

Ранее избранный президент Латвии, глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что готов при необходимости общаться на русском языке, но не поддерживает призывов к русификации государства. По его словам, он собирается работать над устранением раскола в обществе из-за конфликта на Украине.