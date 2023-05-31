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Лавров перенаправил военным вопрос о последствиях атаки БПЛА на Москву

Лавров об атаке дронов на Москву: у ВС России есть ответы на все вопросы

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике заявил в ответ на вопрос о возможных последствиях атаки беспилотников на Москву, что за соответствующими комментариями нужно обращаться к Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, последствиями «этой преступной линии» занимаются Вооруженные силы России.

«Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву нужно ориентироваться на данные Минобороны РФ. На вопрос о том, кто запустил беспилотники, Песков ответил, что эта информация также находится в ведении Минобороны.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

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