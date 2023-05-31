Германия отзывает разрешение на деятельность генконсульств России

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств Российской Федерации в ФРГ, передает РИА Новости.

Отмечается, что Германия проинформировала Россию о закрытии генконсульств до конца 2023 года.

В немецком МИД пояснили, что ФРГ намерена закрыть генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске до ноября после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России.

Ранее сообщалось, что 31 мая визовые отделы немецких генконсульств прекратят принимать заявления о выдаче виз в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Уточнялось, что обработка всех заявлений о выдаче визы будет проводиться только в посольстве Германии в Москве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.