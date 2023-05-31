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Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны

Сейм Латвии с третьей попытки избрал президентом страны главу МИД Эдгарса Ринкевичса

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс станет следующим президентом Латвии. Депутаты сейма Латвии избрали его с третьей попытки. Об этом сообщает LSM.

В 3-й тур президентских выборов вышли глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс и политик Улдис Пиленс. За кандидатуру Пиленса проголосовали 25 депутатов. За Эдгарса Ринкевичса 52 депутата. Таким образом, Ринкевич получил необходимую поддержку депутатов сейма — не менее 51 голоса.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии не смог избрать президента страны в первом и во втором туре выборов. По правилам после второго раунда кандидат с наименьшей поддержкой выбывает из списка претендентов. Таким кандидатом стала активистка латышской диаспоры в Европе Элина Пинто, за нее отдали 10 голосов.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Украине «нужно позволить» атаковать места базирования ракет РФ, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Посольство России в Риге обвинило главу МИД в подстрекательстве к развязыванию широкомасштабной войны.

Ринкевичс также заявлял, что Латвия должна чествовать солдат латвийского легиона «Ваффен СС», так как «они тоже — часть истории».

Ринкевичсу 49 лет, он занимает пост министра иностранных дел Латвии с 2011 года. В 2014 году он совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

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